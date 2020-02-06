ВОЗ созывает глобальный форум из-за распространения коронавируса

2020-02-06 21:15:32

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Целью форума является координация международных научно-исследовательских усилий для остановки распространения болезни

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает 11-12 февраля глобальный форум в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV. Об этом написал в Twitter глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

По словам Гебреисуса, научно-исследовательский и инновационный форум должен быть проведен для определения приоритетных направлений исследований и координации международных научно-исследовательских усилий для остановки распространения болезни.

"11-12 февраля ВОЗ созывает глобальный научно-исследовательский и инновационный форум для определения приоритетных направлений исследований и координации международных научно-исследовательских усилий для остановки вспышки вируса (корнавируса 2019-nCoV - ред.)",  – написал он.

Как передает Укринформ, по состоянию на 5 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 28274 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 565 летальных. Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 24 странах.

Как ранее сообщал Фокус:

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