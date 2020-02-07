Количество жертв нового коронавируса возросло до 638

Всего заражены 31 тысяча 472 человека

Вследствие заражения китайским коронавируом умерли 638 человек. Вылечились от вируса 1574 человека.

Об этом сообщают данные интерактивной карты распространения коронавируса Университета Джона Хопкинса.

Всего заражены 31 тысяча 472 человека.

CGTN сообщает, что более 220 случаев заражения коронавирусом зафиксировано за пределами Китая.

Президент Китая Си Цзиньпин во время телефонного звонка сказал президенту США Дональду Трампу, что Китай уверен в себе и способен преодолеть новую вспышку коронавируса.

Си сказал, что Китай принял комплексные меры и быстро отреагировал на эпидемию.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения созывает 11-12 февраля глобальный форум в связи со вспышкой коронавируса.

Научно-исследовательский и инновационный форум должен быть проведен для определения приоритетных направлений исследований и координации международных научно-исследовательских усилий для остановки распространения болезни.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.