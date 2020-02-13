Ученые из Шанхая смогли выделить штамм нового коронавируса

2020-02-13 22:26:35

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Это поможет при разработке вакцины

Ученые из Шанхая заявили об успешном выделении из образца больного штамма коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает Xinhua.

"Выделение штамма коронавируса нового типа провели в мегаполисе впервые. Это, как полагают исследователи, предоставит большие возможности для разработки вакцин, соответствующих препаратов, а также для уточнения патогенного механизма вируса", – сказано в сообщении.

Выделение штамма поможет в отслеживании вариации вируса в режиме реального времени, проведении скрининга препаратов и позволит ускорить процесс исследования пневмонии, вызавнной коронавирусом.

Министерство здравоохранения ранее сообщало, что новый китайский коронавирус может жить на поверхностях до нескольких часов.

Как ранее сообщал Фокус:

  • После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
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