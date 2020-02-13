Ученые из Шанхая смогли выделить штамм нового коронавируса

Это поможет при разработке вакцины

Ученые из Шанхая заявили об успешном выделении из образца больного штамма коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает Xinhua.

"Выделение штамма коронавируса нового типа провели в мегаполисе впервые. Это, как полагают исследователи, предоставит большие возможности для разработки вакцин, соответствующих препаратов, а также для уточнения патогенного механизма вируса", – сказано в сообщении.

Выделение штамма поможет в отслеживании вариации вируса в режиме реального времени, проведении скрининга препаратов и позволит ускорить процесс исследования пневмонии, вызавнной коронавирусом.

Министерство здравоохранения ранее сообщало, что новый китайский коронавирус может жить на поверхностях до нескольких часов.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.