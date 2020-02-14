Мини-эпидемия. Китай раскрыл количество врачей, заразившихся коронавирусом

В правительстве заявили, что количество инфицированных медработников составляет 3,8% от общего числа зараженных

В пятницу, 14 февраля, Китай впервые обнародовал количество медицинских работников, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно официальным данным, 1716 медицинских работников заразились вирусом, из которых шесть уже умерли. Обнародованные данные стали первым официальным подтверждением количества зараженных медицинских работников и, вероятно, усилят опасения по поводу распространения коронавируса.

Заместитель директора Национального комиссии здравоохранения Китая Цзэн Исинь сообщил, что число инфицированных работников составляет 3,8% от общего числа подтвержденных случаев заражения в стране. Количество жертв среди работников сферы здравоохранения составляет 0,4% от общего количество смертей по всей стране.

Медки пытаются поддерживать друг друга в нелегких условиях. Фото: Синьхуа

По словам чиновника, в провинции Хубэй зарегистрировано 1502 случаев заражения медицинских работников, из которых 1102 случая зафиксированы в столице провинции Ухань. Исинь добавил, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить, распространяется вирус на территории больницы или за ее пределами.

Медработники в одной из китайских больниц отдыхают между дежурствами. Фото: Oriental Daily

"Я думаю, что это очень важно. Медицинские работники сталкиваются с вирусом во время ухода за большим количеством инфицированных пациентов в Ухане. Вызывает беспокойство тот факт, что некоторые из них также заразились", – говорит профессор эпидемиологии в Университете Гонконга Бенджамин Каулинг.

Врачи в другой китайской клинике спят в промежутках между работой. Фото: Oriental Daily

Медработники в Хубэй, которые работают круглосуточно, сталкиваются с нехваткой средств индивидуальной защиты, таких как маски, защитные костюмы и очки. Медикам приходится полагаться на пожертвования, а также использовать скотч, чтобы ремонтировать маски и защитные костюмы. Многие врачи и медсестры говорят, что едят лишь один раз в день, чтобы не ходить часто в туалет, после которого приходится выбрасывать костюмы, но заменить их нечем.

Следы от масок на лицах китайских врачей после ненормированного рабочего дня. Фото: AsiaWire/@rojaklah88

По данным китайского правительства, во время вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 году был инфицирован 961 медработник, что составило 18% от всех случаев заражения. Тогда умер 1% медиков от общего число смертей по стране.

Истории о самоотверженности медработников из Ухани в борьбе с коронавирусом уже разлетаются по всему миру. Так, государственным СМИ выложили на Youtube видео, на котором медсестра из Ухани Ван Сяотин ежедневно идет пешком в 03:00 на работу, отказываясь ехать с мужем в одном авто, чтобы не подвергать его лишний раз опасности заражения. В это время, мужчина на автомобиле едет за своей супругой, чтобы поводить ее и осветить фарами дорогу.

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