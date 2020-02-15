Иран готов сотрудничать с Украиной по катастрофе самолета МАУ, – глава иранского МИД

Мухаммед Джавад Зариф подчеркнул необходимость избегать политизации вопроса при рассмотрении дела о крушении украинского лайнера

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф принял участие во встрече министров иностранных дел стран, причастных к делу катастрофы украинского пассажирского самолета и подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Украиной в расследовании обстоятельств трагедии.

Об этом информирует пресс-служба иранского МИД.

"Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммед Джавад Зариф принял участие во встрече министров иностранных дел стран, причастных к делу украинского пассажирского самолета, потерпевшего крушение в Иране в январе", – говорится в сообщении.

Встреча на уровне министров состоялась в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе нее Зариф обменялся мнениями "о способах рассмотрения правовых и технических аспектов инцидента, подчеркнул ответственное поведение Ирана при рассмотрении дела и подчеркнул необходимость избегать политизации вопроса".

"Министр иностранных дел Зариф также подтвердил готовность Исламской Республики Иран сотрудничать с Украиной в целях расследования дела и достижения юридического урегулирования вопроса", – отмечают в МИД Ирана.

Ранее, глава МИД Ирана признал, что его страна не имеет технической возможности расшифровать информацию с бортовых самописцев сбитого самолета МАУ. В то же время он отметил, что Иран не будет передавать их другим странам.

Он сослался на нормы Международного воздушного права, отметив, что Тегеран имеет право возглавить расследование катастрофы украинского самолета. При этом он отметил, что Ирану необходимы определенное программное обеспечение и экспертные ресурсы из США или других западных стран, чтобы декодировать информацию с бортовых самописцев.

По словам Зарифа, Тегеран обращался за помощью в расшифровке к Соединенным Штатам, но получил отказ. На данный момент над расшифровкой "черных ящиков" никто не работает.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.

После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.

Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.

17 января Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный, уже третий, запрос на возвращение "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Тегеране.

18 января Иран согласился отправить в Киев "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолета.

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Офис генерального прокурора не смог установить прямую коммуникацию с правоохранителями Ирана.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.