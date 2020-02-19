Коронавирус добрался до Ирана: зарегистрированы 2 случая
2020-02-19 15:49:01
Инфицированные помещены на карантин
Два случая заражения смертельно опасным коронавирусом впервые зарегистрированы в Иране.
Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Ирана.
Отмечается, что анализы двух человек на заражение коронавирусом дали положительный результат. По словам представителя Минздрава Ирана, они зафиксированы в городе Кум к югу от Тегерана.
В настоящее время инфицированные помещены на карантин.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.
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