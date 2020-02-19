Коронавирус добрался до Ирана: зарегистрированы 2 случая

2020-02-19 15:49:01

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Инфицированные помещены на карантин

Два случая заражения смертельно опасным коронавирусом впервые зарегистрированы в Иране.

Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Ирана.

Отмечается, что анализы двух человек на заражение коронавирусом дали положительный результат. По словам представителя Минздрава Ирана, они зафиксированы в городе Кум к югу от Тегерана.

В настоящее время инфицированные помещены на карантин.

Как ранее сообщал Фокус:

  • После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
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