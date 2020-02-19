Коронавирус добрался до Ирана: зарегистрированы 2 случая

Инфицированные помещены на карантин

Два случая заражения смертельно опасным коронавирусом впервые зарегистрированы в Иране.

Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Ирана.

Отмечается, что анализы двух человек на заражение коронавирусом дали положительный результат. По словам представителя Минздрава Ирана, они зафиксированы в городе Кум к югу от Тегерана.

В настоящее время инфицированные помещены на карантин.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.