Глава государства посетил больницу, где накануне от коронавируса умер первый гражданин Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил парижскую больницу Pitie-Salpetriere, в которой ранее умер первый француз. Во время визита глава государства объявил о грядущей эпидемии 2019-nCoV на территории Франции. Об этом сообщает Le Monde.

"Перед Францией эпидемия коронавируса. Наш долг - противостоять ей наилучшим образом", - заявил Макрон.

Помимо этого, лидер Франции заверил медиков, что государство окажет им всю возможную поддержку.

В сопровождении врачей и медперсонала Эммануэль Макрон посетил отделение интенсивной медицины и реанимации, где госпитализируются пациенты с тяжелыми респираторными заболеваниями, независимо от того, страдают ли они от коронавируса или ожидают результатов своего лечения.

Напомним, что ранее Центр США по контролю и профилактике заболеваний призвал граждан готовиться к вспышке коронавируса в стране.

Как ранее сообщал Фокус:

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

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