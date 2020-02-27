Власти Польши опровергли наличие коронавируса в стране

2020-02-27 15:00:52

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Заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска рассказал, что в настоящее время в Польше подозреваются 47 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию

Представитель службы здравоохранения Польши Войцех Андрусевич опроверг заявление о подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Польше.

Об этом сообщает Wpolityce.

"Мы отрицаем сообщения о коронавирусе в Польше. Пожалуйста, не распространяйте слухи", – заявил Войцех Андрусевич.

Заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска рассказал, что в настоящее время в Польше подозреваются 47 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, 55 человек находятся на карантине, а на активном эпидемиологическом надзоре – 1570 человек.

Фейковую новость распространили журналисты и политики Польши, в том числе сенатор Кшиштоф Квятковский.

СМИ сообщали, что в польском городе Лодзь зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Вирус обнаружили у 25-летней девушки, которая до этого провела месяц в Таиланде. 

Как ранее сообщал Фокус:

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