Власти Польши опровергли наличие коронавируса в стране
2020-02-27 15:00:52
Заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска рассказал, что в настоящее время в Польше подозреваются 47 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию
Представитель службы здравоохранения Польши Войцех Андрусевич опроверг заявление о подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Польше.
Об этом сообщает Wpolityce.
"Мы отрицаем сообщения о коронавирусе в Польше. Пожалуйста, не распространяйте слухи", – заявил Войцех Андрусевич.
Заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска рассказал, что в настоящее время в Польше подозреваются 47 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, 55 человек находятся на карантине, а на активном эпидемиологическом надзоре – 1570 человек.
Фейковую новость распространили журналисты и политики Польши, в том числе сенатор Кшиштоф Квятковский.
СМИ сообщали, что в польском городе Лодзь зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Вирус обнаружили у 25-летней девушки, которая до этого провела месяц в Таиланде.
Как ранее сообщал Фокус:
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