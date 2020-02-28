В Италии подтвердили коронавирус у 26-летней украинки
2020-02-28 10:59:01
Украинку перевели в инфекционное отделение больницы "Котуньо" в Неаполе
Власти Италии подтвердили коронавирус у украинки, которая сейчас госпитализирована в Неаполе.
Об этом сообщает La Citta.
Глава Национальной службы гражданской защиты Анджело Боррелли заявил, что повторные анализы, проведенные в Риме, подтвердили положительный тест на новый коронавирус.
Украинку перевели в инфекционное отделение больницы "Котуньо" в Неаполе.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 февраля в Черновцах госпитализировали женщину, которая приехала из Италии. Ее проверяют на инфицирование коронавирусом.
- 26 февраля в Черновцах в областную клиническую больницу отправили уже второго человека с воспалением легких, который приехал из Италии и мог контактировать с больными коронавирусом.
- Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.
- Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.
- Со вторника, 25 февраля, генеральное консульство Украины в Милане временно прекращает прием граждан и выдачу документов из-за вспышки коронавируса в Италии.
- Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев подтвердил наличие коронавируса у 26-летней украинки, которая работает в Италии, и заверил, что ее состояние некритическое.
- Департамент консульской службы Министерства иностранных дел заявил, что речь об эвакуации граждан Украины из Италии пока не идет.
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