В Италии подтвердили коронавирус у 26-летней украинки

2020-02-28 10:59:01

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Украинку перевели в инфекционное отделение больницы "Котуньо" в Неаполе

Власти Италии подтвердили коронавирус у украинки, которая сейчас госпитализирована в Неаполе.

Об этом сообщает La Citta.

Глава Национальной службы гражданской защиты Анджело Боррелли заявил, что повторные анализы, проведенные в Риме, подтвердили положительный тест на новый коронавирус.

Украинку перевели в инфекционное отделение больницы "Котуньо" в Неаполе.

Как ранее сообщал Фокус:

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