Глава УПЦ (МП) Онуфрий полетел в Черногорию молиться, чтобы власть не преследовала Сербскую церковь

Онуфрий отслужил литургию в Подгорице и возглавил крестный ход

Митрополит Онуфрий поехал в столицу Черногории Подгорицу, отслужил там литургию, а потом – возглавил местный крестный ход.

Об этом сообщает ЕП, ссылаясь на RTCG.

Верующие в Черногории считают, что власти приняли закон, который лишит Сербскую православную церковь (ее юрисдикция распространяется и на Черногорию) церковной собственности.

С этим и связано их шествие по улицам Подгорицы.

По словам Онуфрия, на богослужении и во время крестного хода верующие молились, "чтобы преследования церкви прекратились, чтобы зло сердец отошло и наступил мир".

Еще перед поездкой Онуфрия посольство Украины в Черногории заявило, что глава УПЦ МП не уполномочен говорить от имени украинцев.

Протесты в Черногории начались в декабре, когда был принят закон, позволяющий государству получить собственность религиозной общины, если она не может доказать, что эта собственность принадлежала ей до 1918 года.

Сербская православная церковь считает закон дискриминационным. По мнению церковников, таким образом власть просто хочет захватить их имущество в Черногории.

Как ранее сообщал Фокус:

20 декабря Верховная Рада приняла закон №5309 о переименовании религиозных организаций с центром в стране-агрессоре, фактически обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название.