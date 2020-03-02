Эрдоган о боевых действиях в Сирии: Это только начало

"Не отойдете за линию зоны деэскалации – лишитесь головы", – пригрозил войскам Асада президент Турции

Президент Труции Реджеп Эрдоган пригрозил военным Башара Асада: "Не отойдете за линию зоны деэскалации – лишитесь головы".

Его слова цитирует агентство Anadolu.

Также Эрдоган заявил, что потери, которые несут сторонники Асада в Идлибе в живой силе и технике – "это только начало".

"Те, кто не вынес урок из происходящего в Сирии и все еще угрожает ударами по наблюдательным пунктам ВС Турции, очень недальновидны", – заявил также он.

На фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, президенты Эрдоган и Путин договорились провести личную встречу на следующей неделе.

Тем временем, российский военный журналист Евгений Поддубный, который сейчас работает в Сирии, отметил, что характер боевых действий в Идлибе "резко изменился". По его словам, "все стало значительно сложнее".

"Турки не жалеют денег на боеприпасы, бьют даже по небольшим скоплениям военных Асада... Ударные дроны работают и днем, и ночью", – сказал он.

"Если не очистить небо над Идлибом от турецких дронов, армии Асада будет очень сложно", – добавил Поддубный.

А на днях турки сбили два самолета "Су-24" российского производства, которые принадлежат режиму Башара Асада.

Как ранее сообщал Фокус:

Ночью 28 февраля войска Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну. Погибли 33 турецких военных.

В Минобороны РФ заявили, что попавшие под обстрел турки в районе Идлиба не должны были там находиться.

В министерстве обороны Турции, в свою очередь, заявили, что удары по позициям турецких военных в Идлибе были нанесены, несмотря на то, что Анкара заранее указала России места дислокации своих частей.