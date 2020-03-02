Короновирусом заразился сотрудник ВОЗ

Заболевание протекает в легкой форме

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданома Гебреисус подтвердил, что короновирусом COVID-19 заразился сотрудник организации.

Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Гебреисуса, положительный результат на коронавирус получил сотрудник иранского подразделения ВОЗ.

При этом он добавил, что у сотрудника заболевание протекает в легкой форме.

Напомним, коронавирус охватил уже 68 стран и территорий. По числу новых случаев заболевания лидирует Южная Корея – 1062, далее идут Италия – 566, Иран – 385 и Китай – 202.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

Он также заявил, что новый китайский коронавирус менее опасен, чем его предшественники SARS и MERS.