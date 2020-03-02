Короновирусом заразился сотрудник ВОЗ

2020-03-02 18:29:34

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Заболевание протекает в легкой форме

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданома Гебреисус подтвердил, что короновирусом COVID-19 заразился сотрудник организации.

 Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Гебреисуса, положительный результат на коронавирус получил сотрудник иранского подразделения ВОЗ.

 При этом он добавил, что у сотрудника заболевание протекает в легкой форме.

Напомним, коронавирус охватил уже 68 стран и территорий. По числу новых случаев заболевания лидирует Южная Корея – 1062, далее идут Италия – 566, Иран – 385 и Китай – 202.

Как ранее сообщал Фокус:

  • После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
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