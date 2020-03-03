Желание научиться: во Франции подскочили продажи романа "Чума" на фоне вспышки коронавируса
2020-03-03 14:01:34
В годовом выражении продажи выросли в среднем в три раза
Во Франции с четвертой недели 2020 года резко выросли продажи романа Альбера Камю "Чума", впервые опубликованного еще в 1947 году. Об этом сообщил BFM TV со ссылкой на данные Edistats. Рост продаж совпал с распространением нового коронавируса.
В частности, в последнюю неделю февраля продажи экземпляров романа издательства Folio составили около 1700 экземпляров против 450 за такой же период 2019 года.
В Италии, по данным Actualitte.com, продажи романа утроились, а в интернет-магазине ibs.it он вышел на шестое место по продажам.
В связи с этим BFM TV напоминает о росте продаж книги Эрнеста Хемингуэя о Париже "Праздник, который всегда с тобой", который случился в ноябре 2015 года во время террористических нападений в столице Франции.
Возобновление интереса к историям об эпидемиях отмечается не только в книжных магазинах. Фильм Стивена Содерберга "Заражение", представляющий разрушительную глобальную эпидемию, занимает девятое место в рейтинге iTunes через девять лет после своего выхода. Видеоигра Plague Inc, в которой игрок должен создать вирус и распространить его по всему миру, также переживает новую молодость: число игроков увеличилось в январе на 260%, согласно данным Steamcharts. Игра находится на первом месте в рейтинге платных игр в App Store.
Роман "Чума" представляет собой свидетельство очевидца, пережившего эпидемию чумы, разразившуюся в 1940-х годах в небольшом городе, типичной французской префектуре на алжирском берегу. Повествование ведется от лица доктора, руководившего противочумными мероприятиями в городе. Но это не роман-хроника, в центре внимания автора люди, их поведение и мотивация в трагической и очень сложной жизненной ситуации. Сам Камю говорил, что это роман-предупреждение. На самом деле он писал о том, что "коричневая чума" – фашизм не исчезает из природы человека. Он как возбудитель "обычной" чумы, который может спать десятилетиями, а потом вновь пробудит крыс и пошлет их околевать на улицы счастливого города.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабинете министров.
- Главный хирург США Джером Адамс призвал американцев отказаться от ношения медицинских масок, чтобы защитится от коронавируса. По его словам, эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса не доказана. К тому же, люди, которые склонны покупать маски, не знают, как ими правильно пользоваться.
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- 28 февраля в ВОЗ повысили оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого уровня на глобальном уровне.
- 2 марта Евросоюз повысил уровень риска от коронавируса, так как Covid-2019 проник в 18 из 27 стран-членов. Глава Европейской комиссии сообщила, что уровень риска был повышен до "высокого".