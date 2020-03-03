Желание научиться: во Франции подскочили продажи романа "Чума" на фоне вспышки коронавируса

В годовом выражении продажи выросли в среднем в три раза

Во Франции с четвертой недели 2020 года резко выросли продажи романа Альбера Камю "Чума", впервые опубликованного еще в 1947 году. Об этом сообщил BFM TV со ссылкой на данные Edistats. Рост продаж совпал с распространением нового коронавируса.

В частности, в последнюю неделю февраля продажи экземпляров романа издательства Folio составили около 1700 экземпляров против 450 за такой же период 2019 года.

В Италии, по данным Actualitte.com, продажи романа утроились, а в интернет-магазине ibs.it он вышел на шестое место по продажам.

В связи с этим BFM TV напоминает о росте продаж книги Эрнеста Хемингуэя о Париже "Праздник, который всегда с тобой", который случился в ноябре 2015 года во время террористических нападений в столице Франции.

Возобновление интереса к историям об эпидемиях отмечается не только в книжных магазинах. Фильм Стивена Содерберга "Заражение", представляющий разрушительную глобальную эпидемию, занимает девятое место в рейтинге iTunes через девять лет после своего выхода. Видеоигра Plague Inc, в которой игрок должен создать вирус и распространить его по всему миру, также переживает новую молодость: число игроков увеличилось в январе на 260%, согласно данным Steamcharts. Игра находится на первом месте в рейтинге платных игр в App Store.

Роман "Чума" представляет собой свидетельство очевидца, пережившего эпидемию чумы, разразившуюся в 1940-х годах в небольшом городе, типичной французской префектуре на алжирском берегу. Повествование ведется от лица доктора, руководившего противочумными мероприятиями в городе. Но это не роман-хроника, в центре внимания автора люди, их поведение и мотивация в трагической и очень сложной жизненной ситуации. Сам Камю говорил, что это роман-предупреждение. На самом деле он писал о том, что "коричневая чума" – фашизм не исчезает из природы человека. Он как возбудитель "обычной" чумы, который может спать десятилетиями, а потом вновь пробудит крыс и пошлет их околевать на улицы счастливого города.

Как ранее сообщал Фокус: