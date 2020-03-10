Митинги не пройдут. В Москве ограничили проведение массовых мероприятий до 10 апреля

Под предлогом коронавируса. Власти столицы РФ ссылаются на опыт Франции

В Москве в ближайший месяц будут запрещены массовые мероприятия с числом участников более пять тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

"За основу Москва взяла опыт Франции, где первоначально ограничения ввели только для мероприятий, которые проводились в закрытых помещениях. Потом запрет затронул мероприятия на открытых площадках", – сказано в сообщении.

Организаторам "спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий" придется ограничить количество посетителей пятью тысячами участников.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется. Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей", – объяснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отметим, в России несколько оппозиционеров подали заявку на митинг в Москве против обнуления президентского срока Владимира Путина. Оппозиция хочет провести митинги 21 или 22 марта.

Как ранее писал Фокус:

Премьера нового фильма об агенте Джеймсе Бонде "Не время умирать" отложена до ноября в связи с распространением коронавируса COVID-19. "Кинокомпания MGM, кинопроизводители Universal и Bond, продюсер Майкл Дж. Уилсон и режиссер Барбара Брокколи, объявили, что после тщательных изучения и оценки мирового кинорынка релиз “No Time to Die” будет отложен до ноября 2020 года", – написано в нем.

Один из крупнейших музыкальных фестивалей в мире переносят из-за вспышки коронавируса. Coachella уже двадцать лет проходит в калифорнийском городе Индио, однако сейчас пандемия внесла свои коррективы.