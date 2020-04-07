Трамп поручил ведущим медикам США помочь в лечении Джонсона

По словам лидера США, все американцы молятся о здоровье британского премьера

Президент США Дональд Трамп поручил ведущим американским медицинским компаниям помочь в лечении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после того, как узнал, что его перевели в реанимацию.

Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме.

Президент США назвал Джонсона своим другом и сказал, что американцы молятся о его здоровье.

"От имени всех американцев я хочу выразить наилучшие пожелания Борису Джонсону в момент, когда он ведет персональную борьбу с вирусом. Все американцы молятся о его здоровье. Он настоящий друг, джентльмен и великий лидер. Как вы все знаете он сейчас находится в больнице, но я надеюсь и уверен, что с ним все будет в порядке. Он сильный человек и личность", – сказал Трамп в начале брифинга.

Он рассказал, что попросил две ведущие компании связаться с Лондоном, чтобы оказать помощь, если потребуется.

"Я попросил две ведущие компании связаться с Лондоном незамедлительно. И они уже прибыли в Лондон... Посмотрим, сможем ли мы помочь… Мы уже контактировали со всеми врачами Бориса Джонсона. Посмотрим, что будет дальше, но они готовы оказать помощь", – сказал Трамп.

Напомним, вчера вечером находящийся в больнице премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии, в связи с ухудшением состояния здоровья.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что Джонсону не требуется искусственная вентиляция легких, так как у него не диагностировали пневмонию.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.

В Британии глава МИД Доминик Рааб назначен преемником ("designated survivor") премьер-министра Бориса Джонсона на случай, если тот заболеет коронавирусом. "Правительство назначило преемника, чтобы обеспечить преемственность правительства, если Борис Джонсон или его главные помощники заболеют", – говорится в сообщении.