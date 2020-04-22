Нетрезвый мэр испанской Бадалоны покусал полицейского и ушел с должности

Пастор объяснил, что сел за руль в нетрезвом виде из-за проблем в семье, которые возникли из-за того, что он много времени уделял работе

Мэр испанского города Бадалона Алекс Пастор в условиях жесткого карантина водил машину в нетрезвом виде, а при задержании – укусил полицейского.

Об этом сообщает местное издание Tinta Amarilla.

При задержании Пастор повторял полицейским, что он – мэр города и отказывался пройти тест на алкоголь. Также он укусил одного из правоохранителей.

Позже Пастор объяснил, что сел за руль в нетрезвом виде из-за проблем в семье, которые возникли из-за того, что он много времени уделял работе.

Городской глава уже подал в отставку. Также Пастор был членом Социалистической партии Испании, но в связи с инцидентом его исключили из политсилы.

"Несмотря на его успехи во главе города Бадалона, мы считаем, что происшествие несопоставимо с принципами партии. Пастор исключен из состава партии", – говорится в заявлении политсилы.

Как ранее сообщал Фокус:

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