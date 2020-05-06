Госсекретарь США повторно призвал к глобальному давлению на Китай

Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в среду вновь заявил, что пандемия коронавируса вероятнее всего началась с китайской лаборатории в Ухане, однако признал, что у США нет полной уверенности в этом. Об этом пишет Barrons.

Ранее Помпео настаивал, что у американской разведки есть "значительное количество доказательств" того, что коронавирус распространился из лаборатории китайского Уханя.

"Мы не знаем наверняка, но есть значительные доказательства того, что это пришло из лаборатории. Оба эти заявления могут быть правдой", – заявил журналистам бывший глава ЦРУ.

"Американские граждане подвергаются риску, потому что мы не знаем, началось ли заражение из лаборатории или из какого-то другого места", – добавил он.

Помпео повторно призвал к глобальному давлению на Китай, чтобы в стране предоставили больше данных о происхождении болезни.

"Существует простой способ найти ответ на этот вопрос – прозрачность, открытость – то, что делают страны, когда они действительно хотят участвовать в решении глобальной пандемии", – сказал Госсекретарь США.

Как ранее сообщал Фокус:

В Госдепе США заявили, что Китай скрывает от мира информацию о коронавирусе. И поэтому Китай якобы ставит под угрозу жизни многих людей по всему миру.