Выборы в США: сына Байдена вызвали в Сенат в рамках расследования его деятельности в Украине

2020-05-21 07:52:00

107 0

В штабе Байдена-старшего восприняли решение комитета Сената, как попытку республиканского большинства сохранить Трампа на посту президента

Комитет Сената США по внутренней безопасности и вопросам государственного управления принял решение о вызове на слушания сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера, относительно его деятельности на должности в украинской энергетической компании Burisma. 

Об этом передает Голос Америки. 

В штабе вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Байдена-старшего восприняли решение комитета Сената негативно, как попытку республиканского большинства сохранить Трампа на посту президента.

Примечательно, что во время голосования в Комитете все сенаторы-республиканцы (8 человек) поддержали резолюцию о вызове Байдена-младшего, в то время как все демократы (6 человек)  – высказались против.

Предложение направить повестку Хантеру Байдену исходило от главы Комитета Рона Джонсона.

"Сенатору Джонсону следовало бы работать сверхурочно, чтобы спасать жизни американцев, - однако вместо этого он стремится сохранить работу президенту",  – заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Байдена Эндрю Бейтс.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 19 мая, внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей якобы разговоров Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, которые, по его словам, подтверждают, что Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании "Burisma", членом которой был сын вице-президента Хантер.
Loading...