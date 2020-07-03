Статистика коронавируса в мире на 3 июля: дневной прирост превысил 200 тысяч случаев
При этом в мире зафиксировано почти 11 млн случаев инфицирования коронавирусом и 524 тыс. летальных исходов от COVID-19.
По состоянию на 3 июля в мире зафиксировано 10 985 656 случаев коронавируса при 524 088 летальных исходах. Количество выздоровевших от COVID-19 достигло 6,1 млн. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
За минувшие сутки зафиксировано 209 тыс. новых случаев инфицирования – это исторический максимум.
Первые три строки в антирейтинге стран по распространению коронавируса по-прежнему занимают США (2,8 млн случаев и 131 тыс. смертей) Бразилия (1,5 млн – 62 тыс.) и Россия (661 тыс. – 9,7 тыс.). Бразилия лидирует по смертности – 1277 человек за минувшие сутки.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что власти возвращают некоторые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. По его словам, "нужно вернуться к реальности с ограничениями, чтобы сгладить кривую". "В начале недели у нас было около 450 заболевших в сутки, сейчас почти 1000", – сказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Совет безопасности ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время противодействия распространению пандемии коронавируса.
- Фонд "Международный салон автомобилей", организатор Женевского международного автосалона (GIMS), сообщил об отмене мероприятия в 2021 году из-за пандемии коронавируса.