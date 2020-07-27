В Австралии мать и дочь получили "условно" за драку из-за туалетной бумаги

В австралийском городе Сидней суд признал виновными мать и дочь в нарушении общественного порядка после того, как они устроили драку в супермаркете, не поделив с другой покупательницей туалетную бумагу. Об этом пишет 7News.

Инцидент произошел во время карантина, введенного властями Австралии из-за вспышки коронавируса. Одной из посетительниц магазина не хватило на полке туалетной бумаги, в то время как мать и дочь заполнили рулонами всю свою тележку.

Тогда расстроенная женщина решила забрать из тележки одну упаковку. В результате между женщинами завязалась серьезная драка, которую зафиксировала видеокамера торгового заведения.

Дочь, которая активно участвовала в потасовке, заявила на суде, что использовала свое право на самооборону. Однако судья с ней не согласился, отметив, что она "взяла закон в свои руки". Он указал, что на тот момент бумага еще не была ее собственностью, так как она за нее не заплатила.

Обе женщины были приговорены к условному сроку.

Напомним, в Санта-Кларите, Калифорния, 26-летнего мужчину арестовали за то, что он кинулся на мать с кулаками. Причиной послужил ее отказ выдать ему рулон туалетной бумаги.