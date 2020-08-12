ЕС созывает в пятницу экстренный саммит по Беларуси

Инициированный Польшей экстренный саммит глав МИД ЕС для обсуждения ситуации в Беларуси соберется в пятницу.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши в Twitter.

"В ответ на запрос Польши в эту пятницу министры иностранных дел ЕС проведут специальную видеоконференцию, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси", – сказано в сообщении.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил главу Европейского совета и президента Европейской комиссии созвать внеочередной саммит Совета Европы, посвященный ситуации в Беларуси после президентских выборов.

Кроме того, Варшава готова быть посредником в переговорах между президентом Беларуси Александром Лукашенко и оппозицией.

В Минске уже несколько дней продолжаются протесты. Сейчас они переместились в спальные массивы. Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.

Напомним, ранее высказал свою поддержку протестующим в Беларуси автор многочисленных интервью в России Юрий Дудь.

Также музыкант Noize MC поддержал жителей Беларуси, которые вышли с масштабными протестами на улицы страны, выражая несогласие с результатами президентских выборов.