Генпрокуратура Беларуси считает участие в политических забастовках прогулом

Порядок проведения забастовок и их возможные причины указаны в Трудовом кодексе. При их нарушении забастовка может быть признана судом незаконной.

Организаторы нынешних забастовок в Беларуси путают понятия "забастовка" и "массовое мероприятие", заявила Генпрокуратура страны.

Там отмечают, что "попытки забастовок в стране приобретают политизированную окраску", и ссылаются на Трудовой кодекс страны. Он гласит, что работники имеют право на забастовку для разрешения коллективного трудового спора, защиты своих экономических и социальных прав, и в случаях, когда другие способы не привели к разрешению конфликта.

Несоблюдение определенных в кодексе процедур "может являться основанием для признания судом забастовки незаконной", а ее участники могут быть привлечены "к дисциплинарной и иной ответственности".

Напомним, что после уличных акций и стычек с милицией белорусы перешли к акциям на рабочих местах. На митинги выходили рабочие Минского электротехнического завода, "Беларуськалия", МАЗа, БелАЗа, Минского тракторного завода и Минского завода колесных тягачей. Рабочие Белорусского металлургического завода останавливали печи.

Во все госучреждения Беларуси были разосланы письма с требованием наказать работников за забастовки. "Участие в забастовках или собраниях, проводимых без соблюдения трудового законодательства, является нарушением трудовой дисциплины и влечет применение мер ответственности", – сказано в письме, которое подписал заместитель премьер-министра Юрий Назаров. В письме указывается, что все сотрудники должны быть предупреждены об ответственности за участие в забастовках.