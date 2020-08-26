На фоне слухов о своей болезни Ким Чен Ын собрал заседание ЦК Трудовой партии Кореи

В Белом доме на известия о коме северокорейского лидера отреагировали смехом.

На фоне слухов о том, что Ким Чен Ын находится в коме, а страной управляет его младшая сестра Ким Ё Чжон, северокорейский лидер собрал заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, посвященное борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Верховный лидер... подчеркнул необходимость принять в масштабе всей партии и всего общества активные меры по дальнейшему укреплению и поддерживанию противоэпидемической готовности и окончательно положить конец ряду недостатков в борьбе с пандемией", — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, агентство сообщает, что на заседании обсуждались меры по противодействию тяжелым погодным условиям: согласно прогнозам метеорологов, “с 26 по 27 августа все регионы Кореи... могут пострадать от сильного тайфуна”.

Ранее СМИ сообщали, что по словам бывшего чиновника Южной Кореи, Ким Чен Ын серьезно болен и находится в коме.

Как передает издание Mirror, когда сообщения о якобы коме северокорейского лидера попросили прокомментировать в Белом доме, там просто рассмеялись.

Директор оборонных исследований Центра национальных интересов Гарри Казианис заявил, что в администрации Трампа не верят в эти слухи.

"Я разговаривал с представителем Белого дома о новостях, что Ким находится в коме или умер. Услышав это, он просто взорвался от смеха", – рассказал Казианис.

Как сообщает издание, слухи о болезни северокорейского лидера опровергают корреспонденты, освещающие события в КНДР, а также эксперты по Пхеньяну.

Напомним, в последнее время в северокорейских СМИ появляется мало новостей о состоянии здоровья Ким Чен Ына, который недавно перенес операцию на сердце. К тому же он пропустил один из самых важных и крупных праздников в стране, который приурочен ко дню рождения его деда и основателя КНДР Ким Ир Сена.

Кроме того, ранее западные СМИ писали, что младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон может заменить своего брата на посту в случае экстренной ситуации. Вскоре стало изестно, что действительно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын делегировал часть своих полномочий помощникам, в том числе своей младшей сестре Ким Ё Чжон.