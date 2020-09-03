Генсек НАТО созывает совет из-за отравления Навального

Совет НАТО соберется в пятницу, 4 сентября, на уровне послов для обсуждения ситуации вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Такое решение принял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как отметила в Twitter официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, во время заседания послы стран-членов блока обсудят последствия отравления Навального боевым веществом класса "Новичок".

"Генсек Йенс Столтенберг завтра в 12:30 пообщается со СМИ после встречи Совета НАТО на уровне послов (который будет посвящен, – ред.) теме атаки с помощью "Новичка" на Алексея Навального", – написала она.

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Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Навальный стал жертвой преступления". В частности, Меркель сообщила, что "кто-то пытался заставить его замолчать", и потребовала ответов от Москвы.

В США уверены, что Навальный действительно был отравлен ядом группы "Новичок". Кроме того, британский премьер Борис Джонсон и глава МИД Доминик Рааб выразили обеспокоенность заявлением Берлина об отравлении Навального ядом группы "Новичок" и призвали российские власти дать необходимые пояснения.