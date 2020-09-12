"Впечатления гарантированы!". SpaceX удивит новым прототипом космического корабля Starship

Очередной прототип космического корабля SpaseX Starship будет впервые собран с носовым обтекателем примерно через неделю.

Его будут готовить к испытательному взлету на небольшую высоту.

Об этом сообщил в субботу, 12 сентября, глава компании Илон Маск.

"SN8 Straship с (носовыми) стабилизаторами и носовым обтекателем должен быть готов примерно через неделю. Потом статическое огневое испытание, проверки, статическое огневое испытание, полет на 60 тысяч футов (18,3 тысячи метров - ред.) и обратно. Так или иначе впечатления гарантированы!" - написал он в Twitter.

От предшественников этот прототип будет отличаться количеством двигателей - их будет три.

В начале сентября прототип корабля без обтекателя и только на одном двигателе успешно совершил первый испытательный полет, поднявшись на высоту 150 метром и опустившись обратно.

Испытания предыдущих прототипов за исключением первого (Starhopper) заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип - Starship SN3 - лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором.

В феврале еще один прототип - Starship SN1 - разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Местом запуска и посадки системы определены Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика в штате Техас.