Неделя второй Карабахской войны: все, что известно о ходе боевых действий

Блицкриг не удался, стороны использовали все имеющееся у них вооружение, ожесточенные бои продолжаются.

В воскресенье, 4 октября, в Нагорном Карабахе продолжались кровавые столкновения между вооруженными силами Азербайджана, Армении и непризнанной НКР. Стороны использовали тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Пресс-служба минобороны Азербайджана сообщила, что Баку удалось взять под свой контроль ряд населенных пунктов в Нагорном Карабахе, среди которых Суговушан (Мадагиз) и Талыш Тертерского района, село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралян, Шейбей и Гуйджаг Джебраильского района.

Также сообщалось об уничтожении 4 армянских танков и захвате в виде трофеев еще трех.

Сегодня же был обстрелян азербайджанский город Гянджа, в котором расположен военный аэродром ВС Азербайджана. Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что обстрелы велись в ответ на удары по Степанакерту. В Гандже проживает 335 тыс. человек, он считается вторым по величине населенным пунктом в Азербайджане.

В Минобороны Азербайджана заявили, что в результате ракетного удара по городу Гянджа пострадал не аэродром, а гражданская инфраструктура и мирные жители.

Несколько позже власти Азербайджана сообщили о тяжелом ранении лидера непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна. В Армении эту информацию опровергли.

Минобороны Армении опубликовало кадры ударов по силам азербайджанской армии и отступления группы пехоты противника из города Матагиса.

"Силы Армии обороны Армении уничтожают крупный отряд азербайджанских войск, пытающихся войти в ущелье Матагис, остатки которого в панике бегут", – говорится в сообщении AM CONTINENTAL.

Еще один важный момент. Регистратор в Степанакерте зафиксировал обстрел города.

"На видео видно, что ВС Азербайджана обстреливают мирное население кассетными снарядами", – говорится в сообщении Telegram-канала Re:public of Artsakh.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил в Twitter, что военные взяли под контроль город Джабраил в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. Об этом также заявили в Турции. В Армении и Нагорном Карабахе эти данные отрицают.

"Страницы официальных лиц Азербайджана и Турции в Twitter сейчас один за другим, празднуют "освобождение Джабраила", что является очередной фальсификацией", – сообщила в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Сегодня же Ильхам Алиев обратился к нации, сообщая об успехах армии Азербайджана и намерении довести начатое до конца.

"Сегодня город Джебраил и 9 деревень были освобождены от оккупации. Хочу сообщить беженцам и вынужденным переселенцам из других районов, что все оккупированные районы будут освобождены", – сказал Алиев.

Он снова повторил, что Азербайджан не смирится с оккупацией Нагорного Карабаха и вернется к режиму прекращения огня, только если Армения представит график вывода своих войск из региона.

"Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, и мы его вернем", – сказал Алиев.

Расположение населенного пункта Джебраил

Позже в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили об обстреле силами Азербайджана Шуши. Об этом заявил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян, передает Telegram-канал Re:public of Artsakh.

"Есть раненые среди мирного населения в Шуши, обстрелу подверглась гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.

Ваграм Погосян также сообщил о погибших.

"В Степанакерте и Шуши есть погибшие среди гражданских лиц, после обстрела ВС Азербайджана", – заявил он.

Армянская сторона утверждает, что ни один из населенных пунктов Нагорного Карабаха не находится под контролем ВС Азербайджана. Об этом передает Telegram-канал Баграмян 26 со ссылкой на военный источник.

"Есть только несколько позиций, которые оставлены в целях тактических маневров подразделений Армии обороны", – говорится в сообщении.

Telegram-канал Доклад разведки опубликовал спутниковые снимки БПЛА Ан-2 ВВС Азербайджана в аэропорту Евлах.

"28 августа 2020 года на земле можно было насчитать 61 самолет, тогда как 3 октября 2020 года можно было заметить только 26. Неизвестно, сколько из них было уничтожено и сколько сейчас летает.", – говорится в сообщении.

Карта военного положения в Нагорном Карабахе

Уровень интенсивности конфликта не снижается. Подводя итоги недели, стоит отметить, что блицкриг, задуманный азербайджанским командованием, не удался (в частности, в воскресенье против сыграла и погода: дожди, горы в тумане и провести разведку боем не удалось). Как не удалось, судя по обновленной информации, захватить Мадагиз. Тем не менее, азербайджанские войска продолжили последовательное уничтожение позиций ЗРК и артиллерии армянской армии, атакуя с воздуха с помощью БПЛА бронетехнику и автотранспорт противника. Армянская сторона, в свою очередь, к концу недели от обороны перешла к контратаке и сообщила о взятии ряда населенных пунктов. На азербайджанские обстрелы последовало массированное применение артиллерии и ПТРК, что позволило замедлить продвижение Азербайджана. Отдельно стоит упомянуть армянский спецназ, которому удалось, взаимодействуя с артиллеристами, провести ряд удачных операций.

По-прежнему практически нет сообщений об использовании пилотируемой авиации, зато сообщается об использовании сторонами конфликта средств дальнего поражения: цели в тылу и в глубокой обороне противника поражают с помощью дальнобойных РСЗО и оперативно-тактических ракет. О массовом применении такого рода вооружений речь не идет: скорее всего, стороны предвидят негативную реакцию мирового сообщества и ограничиваются ограниченной демонстрацией возможностей.

Конфликт продолжает разворачиваться с почти открытым участием Турции, которая в течение недели поддерживала Азербайджан международными заявлениями и при нейтралитете России, которая, связана с Арменией договором о коллективной обороне, но, вероятно, предпочтет не вмешиваться, пока боевые действия не затрагивают территорию Армении.

Напомним, в субботу, 3 октября, армия Азербайджана сообщила об установлении своего контроля над рядом населенных пунктов в Нагорном Карабахе.