Венгрия пожаловалась на Украину в Совете ЕС, но не нашла поддержки

Венгрия на наивысшем уровне жалуется на действия Киева уже в третью международную инстанцию.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время заседания Совета Европейского союза пожаловался на действия Украины в отношении венгерской диаспоры, проживающей на Закарпатье.

"Сегодня министр иностранных дел Венгрии поднял вопрос о венгерском национальном меньшинстве в Украине на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Никто не отреагировал на эту позицию", – сообщил в понедельник, 7 декабря корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, который работает в Брюсселе.

Также в понедельник, 7 декабря во время первой сессия новоизбранного Закарпатского облсовета, депутаты "Партии венгров Закарпатья" всем корпусом устроили "демарш", демонстративно покинув заседание, чтобы выразить свой протест против давления на венгров.

Напомним, 30 ноября СБУ провела обыски в организациях венгерской общины Закарпатья и у одного из ее лидеров, по подозрению в поддержке сепаратизма. Кроме того, Украина объявила о запрете на въезд нескольким венгерским чиновникам за агитацию на местных выборах в Закарпатской области. Все это произошло после того, как 21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области депутаты после принятия присяги хором и стоя исполнили гимн Венгрии.

В связи с обысками и дипломатическими санкциями Петер Сийярто просил ОБСЕ направить свою миссию в Закарпатскую область, а официальный Будапешт заявил в НАТО, что правительство Украины проводит политику запугивания венгров и разжигания антивенгерской ненависти. В Североатлантическом Альянсе, в ответ сообщили, что не намерены вмешиваться в этот "локальный" конфликт.