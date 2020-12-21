В заповеднике ЮАР на глазах у посетителей подрались два крупных носорога (видео)

В ходе стычки большие животные подняли облако пыли.

В национальном парке Крюгера в ЮАР на глазах у туристов подрались два больших носорога. Схватку сняли на видео и опубликовали опубликовано на YouTube-канале Kruger National Park Videos.

Всего за два дня ролик набрал тысячи просмотров

В ходе стычки большие животные подняли облако пыли. За кадром слышно, как очевидцы обсуждают драку и делятся впечатлениями.

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Отметим, носороги – это реликты древней мегафауны, которая когда-то доминировала на планете, но сейчас их численность резко падает из-за браконьеров. Животных массово убивают ради рогов, порошок из которых до сих пор ошибочно считаются панацеей от многих болезней – от импотенции до рака. На черном рынке цена за один рог может достигать $300 000.

На данный момент в мире осталось всего пять видов носорогов: два в Африке и три в Азии.