Половина россиян считают отравление Навального провокацией или инсценировкой, – опрос

Версии инсценировки или провокации в основном поддерживают люди старшего поколения и сторонники Путина.

Исследователи из российского "Левада-центра" спросили у тех, кто слышал об отравлении оппозиционера Алексея Навального, какую версию случившегося они считают наиболее правдоподобной. 30% выбрали "никакого отравления не было, это инсценировка". 19% – "это провокация западных спецслужб". Только 15% выбрали вариант "это попытка власти устранить политического оппонента".

Слышали же об отравлении большинство жителей России (78%), сообщило издание "Медуза". 61% опрошенных заявили, что "что-то об этом слышали", а 17% сообщили, что внимательно следят за делом.

Версии о том, что покушения не было, или что это провокация западных спецслужб, в основном поддерживают те, кто что-то слышал о деле, поддерживает президента России Владимира Путина и относится к возрастным группам от 40 и старше. Версию, что это попытка власти устранить оппонента, поддерживают те, кто внимательно следит за делом, выступает против деятельности Путина и относится к более молодым группам россиян.

Опрос проводился с 21 по 23 декабря методом телефонных интервью по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. В исследовании приняли участие 1617 человек в возрасте 18 лет и старше.

Россия выдвигала множество теорий заговора и объяснений, но никаких правдоподобных объяснений, кроме участия ФСБ нет, заявил представитель Госдепартамента США. В Штатах уверены, что выводы Организации по запрету химического оружия верны, и оппозиционера пытались отравить ядом группы "Новичок".

Напомним, что 20 августа Навальный потерял сознание в самолете Томск- Москва. Вскоре оппозиционер впал в кому. Спустя несколько дней политика перевезли в немецкую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, в котором останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика.

23 сентября Навального выписали из стационара клиники "Шарите", где он провел более месяца.