Все ближе к Украине. В Словакии обнаружен "британский штамм" коронавируса

Министр здравоохранения республики подчеркнул высокую заразность вируса.

Новый штамм китайского вируса, обнаруженный в конце прошлого года в Великобритании, зафиксировал в Словакии, передает издание Aktuality со ссылкой на заявление главы словацкого Минздрава Марека Крайчия.

"Уже в первых образцах из района Михаловце команда Бориса Клэмпа в сотрудничестве с факультетом естественных наук и факультетом математики, физики и информатики Карлова университета смогла определить так называемый английский штамм", – отметил он.

Вирус распространяется на 70% активнее, а также часто встречается среди детей и людей до 60 лет.

Министр подчеркнул, что клинические признаки и смертность от нового штамма не изменились по сравнению с оригинальным вирусом.

Ранее стало известно о том, что первые случаи заражения вирусом из Великобритании обнаружены в штате Нью-Йорк, а ВОЗ еще две недели назад заявила о выявлении нового штамма в восьми странах Евросоюза, а также Японии. Уже с 28 декабря последняя закрылась на тотальный карантин до 31 января 2021 года.

После того, как в Британии обнаружили более заразный вариант коронавируса, ряд государств временно приостановили авиасообщение с ней, а премьер-министр Борис Джонсон объявил национальный локдаун.

В Украине пока что новый штамм не выявлен, однако, по данным ЦОЗ, в стране циркулирует 5 штаммов коронавируса.