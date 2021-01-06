В Евросоюзе одобрили применение вакцины от коронавируса, разработанной американской Moderna

Еврокомиссия готова в кратчайшие сроки обеспечить поставки 80 млн доз вакцины Moderna в страны ЕС.

Европейское агентство по лекарственным препаратам EMA рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение вакцине от коронавируса, разработанной компанией Moderna.

"Эта вакцина дает нам еще один инструмент для преодоления нынешней чрезвычайной ситуации, – сказал Эмер Кук, исполнительный директор EMA. – У нас есть уже вторая положительная рекомендация по вакцине всего лишь через год после объявления ВОЗ о пандемии".

Ранее EMA уже одобрило вакцину, производимую Pfizer и BioNTech.

ЕС заказал 80 млн доз вакцины Moderna с опцией еще на 80 млн. Он также обязался закупить 300 млн доз вакцины Pfizer-BioNTech.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан ожидает, что вакцина Moderna начнет распространяться в странах ЕС на следующей неделе. Германия получит 2 млн доз в первом квартале и 50 млн – за весь 2021 год. "Проблема заключается в нехватке производственных мощностей для удовлетворения мирового спроса", – добавил он.

Спан сказал, что если в ЕС будут одобрены и другие вакцины, то "к лету мы сможем предложить всем в Германии вакцину".

Канцлер Австрии Себастьян Курц написал в Твиттере, что одобрение вакцины Moderna "является еще одним важным шагом в борьбе с пандемией. Это означает, что у нас есть больше вакцин в ЕС, и мы можем бороться с пандемией быстрее". Он добавил, что вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna более 500 тыс. человек в Австрии могут быть вакцинированы в первом квартале.

"Теперь я также надеюсь на быстрое одобрение вакцины AstraZeneca в ЕС, после того, как Индия и Великобритания сделали это", – добавил канцлер.

Агентство ЕС дало зеленый свет на использование вакцины Moderna для людей в возрасте 18 лет и старше. Оно отметило, что побочные эффекты "обычно были легкими или умеренными и исчезали в течение нескольких дней после вакцинации".

Наиболее распространенными побочными эффектами являются боль и припухлость в месте инъекции, усталость, озноб, лихорадка, опухшие или болезненные лимфатические узлы под мышками, головная боль, боль в мышцах и суставах, тошнота и рвота.

США, Канада и Израиль ранее также одобрили использование вакцины Moderna.

4 января Moderna заявила, что увеличивает прогноз производства в 2021 году с 500 до 600 млн доз. Она продолжает инвестировать и расширять штат для достижения объема в 1 млрд доз.

ЕС начал рассылать вакцину Pfizer-BioNTech 27 декабря. Скорость вакцинации по странам сильно различается. Во Франции за первую неделю вакцинировано около 500 человек, а в Германии – 200 тыс. В Нидерландах прививки начали делать только 6 января – последними из стран ЕС.

Напомним, 13 стран Евросоюза призвали помочь Украине с вакцинами от коронавируса. Практически все производители уже одобренных вакцин и вакцин-кандидатов имеют контракты и предзаказы на такой объем препаратов, который они смогут произвести только за много месяцев. Но порой объемы предзаказов превышают реальные потребности стран, поэтому возможно перераспределение законтрактованных объемов.

В частности, Канада зарезервировала вакцины от коронавируса столько, что можно вакцинировать вчетверо больше людей, чем составляет население страны. Украина обратилась к представителям Канады с просьбой поделиться вакциной.

Харьковская фармацевтическая компания "Биолик" 31 декабря подала заявку в Минздрав Украины на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V" российского производства.