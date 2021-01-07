В ВОЗ считают, что "британский" штамм коронавируса может стать основным в Европе

Высокая скорость распространения нового штамма существенно увеличит нагрузку на системы здравоохранения.

Текущая ситуация является "переломным моментом в ходе пандемии", поскольку Европа столкнулась как с ростом заболеваемости, так и с новыми штаммами вируса, вызывающего COVID-19. Об этом в ходе брифинга сказал региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге.

"В течение короткого периода времени нам нужно сделать больше, чем мы сделали, и активизировать меры общественного здравоохранения и социальные меры, чтобы быть уверенными в том, что мы сможем сгладить крутой вертикальный отрезок в некоторых странах", – пояснил он.

Клюге добавил, что он имеет в виду прежде всего штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании. На сегодняшний день нет доказательств того, что этот штамм вызывает более тяжелое заболевание, но передается он намного быстрее.

"Если не замедлить его распространение, то вырастет нагрузка на уже и так находящиеся в стрессовом состоянии медицинские учреждения", – сказал чиновник ВОЗ.

Меры для этого всем известны, сказал Клюге: соблюдение правил ношения масок, ограничение общественных мероприятий, поддержание физической дистанции и мытье рук. Эти меры в сочетании с адекватным тестированием, карантином, изоляцией и вакцинацией "сработают, если мы все будем участвовать", – заверил он.

В Европейский регион ВОЗ входят 53 страны, в 22 из них обнаружен "британский" штамм.

Ранее стало известно о том, что первые случаи заражения вирусом из Великобритании обнаружены в штате Нью-Йорк, а ВОЗ еще две недели назад заявила о выявлении нового штамма в восьми странах Евросоюза, а также Японии. Уже с 28 декабря последняя закрылась на тотальный карантин до 31 января 2021 года.

После того, как в Британии обнаружили более заразный вариант коронавируса, ряд государств временно приостановили авиасообщение с ней, а премьер-министр Борис Джонсон объявил национальный локдаун.

В Украине пока что новый штамм не выявлен, однако, по данным ЦОЗ, в стране циркулирует 5 штаммов коронавируса.