Российским журналистам запретили снимать прилет Навального в Москву

В московском аэропорту объяснили отказ в съемке антикоронавирусными мерами.

Руководство московского аэропорта "Внуково", куда 17 января должен прилететь из Берлина российский оппозиционер Алексей Навальный, не разрешило СМИ производить фото- и видеосъемку этого события. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Пресс-служба "Внуково" объяснила отказ в съемке антикоронавирусными мерами.

"В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности прибывания пассажиров и гостей международного аэропорта "Внуково" массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации на территории аэровокзального комплекса временно не проводятся", – говорится в сообщении аэропорта.

При этом, редакция Telegram-канала Sota Vision заявила, что планирует провести трансляцию из "Внуково" "вне зависимости от готовности его пресс-службы сотрудничать с журналистами".

Кроме того, в Facebook "Команда Навального" анонсировала мероприятие "Встречаем Навального".

Тем временем московская прокуратура призвала граждан не принимать участие в несанкционированной акции в аэропорту "Внуково" 17 января, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Напомним, Алексей Навальный 13 января заявил о том, что купил авиабилет в Москву из Берлина, где он находится с конца лета. Вскоре стало известно, что Навальный объявлен в федеральный розыск в России. Управление Федеральной службы исполнения наказаний в Москве подтвердило факт объявления в розыск оппозиционера и намерение задержать его в случае возвращения в Россию.

20 августа Навальный потерял сознание в самолете Томск-Москва. Вскоре оппозиционер впал в кому. Спустя несколько дней политика перевезли в немецкую клинику "Шарите".