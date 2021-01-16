В Гонконге арестовали украинца. Его подозревают в помощи оппозиционерам бежать из города

29-летнего украинца отпустили под залог в размере 10 000 гонконгских долларов, но расследование продолжается. В марте он должен будет явиться в полицию.

Издание South China Morning Post сообщило, что утром 14 января в Гонконге задержали 11 человек, которые, по версии правоохранителей, помогали оппозиционным активистам бежать из города в августе 2020 года. Одним из задержанных, по информации СМИ, является украинец.

Подозреваемому украинцу 29 лет. Он работает в ресторане. Остальным подозреваемым — семи мужчинам и трем женщинам — от 18 до 72 лет. Среди задержанных оказались и районный советник города Коулун с адвокатом Даниэлем Вонг Квок-тунгом. Им грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что ранее никого из подозреваемых не арестовывали. Операцию возглавило подразделение национальной безопасности.

16 января координатор Free Hong Kong Center Артур Харитонов сообщил на своей странице в Facebook, что всех 11 задержанных, в том числе и 29-летнего украинца, которого зовут Кирилл, уже отпустили под залог в размере 10 000 гонконгских долларов (около 1 290 долларов США). По словам Харитонова, подозреваемым не вводили ограничений на передвижение, а их паспорта не изымались. Он отметил, что 11 задержанным инкриминируют "спонсирование и предоставление средств для побега" 12 оппозиционным активистам.

По словам Харитонова, расследование будет длиться как минимум до 15 марта. Тогда же подозреваемые должны будут явиться в полицейский участок.

Издание South China Morning Post напоминает, что 12 оппозиционных активистов в августе 2020 года были арестованы китайской береговой охраной за попытку попасть в Тайвань по морю. 10 из них в декабре 2020 года на территории материкового Китая приговорили к лишению свободы на срок от семи месяцев до трех лет. Еще двоих несовершеннолетних беглецов вернули на территорию Гонконга. На текущий момент продолжаются судебные процессы с их участием. Беглецам предъявляли обвинения в причастности к антиправительственным протестам в Гонконге 2019 года.

Напомним, эти протесты начались с законопроекта об экстрадиции в Китай. 4 сентября глава Гонконга заявила, что отзывает законопроект, спровоцировавший протесты.

Но демонстрации не прекратились. Протестующие в Гонконге попросили Трампа "освободить" город. Во время митинга жители Гонконга просили американских сенаторов принять "Гонконгский закон о правах человека и демократии".

1 октября 2019 года в День основания КНР, в Гонконге снова начались масштабные столкновения демонстрантов с полицией, в результате которых был подстрелен 18-летний протестующий.

16 октября Палата представителей США приняла "Гонконгский закон о демократии". Китай высказал "сильное возмущение" по поводу принятия документа.

23 октября власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции.

В мае в Гонконге возобновились массовые протесты. Тысячи людей, несмотря на пандемию коронавируса, вышли на улицы, протестуя против планов центрального правительства принять закон о нацбезопасности в Гонконге.

В ходе новых демонстраций полиция применила перцовые баллончики и арестовала около 300 человек.