В США рассматривают возможность запретить Трампу доступ к секретной информации

Бывшие члены национальной разведки и демократы в Палате представителей Конгресса выступают за лишение Дональда Трампа доступа к секретной информацией.

Джо Байден, который 20 января вступит в должность президента США, ждет рекомендаций от советников по разведке относительно того, можно ли делиться секретной информацией с Дональдом Трампом после его ухода из Белого дома. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на старшего помощника будущего главы государства Рона Клейна.

Клейн, который вскоре возглавит администрацию Белого дома, заявил об этом после публикации статьи бывшего заместителя директора национальной разведки Сью Гордон, в которой она высказалась против обмена такой информацией с уходящим президентом-республиканцем.

Перед принятием решения по этому вопросу Байден хотел бы услышать мнение своих собственных специалистов по разведке.

"Мы будет действовать в соответствии с этой рекомендацией", – заявил Рон Клейн.

В статье Сью Гордон, которая оставила должность в нацразведке в 2019 году, говорится, что все бывшие президенты являются целью внешних разведок других стран, "но Трамп может быть необычайно уязвим для противников со злыми умыслами", особенно учитывая его деловые интересы за рубежом.

В свою очередь, демократы в Палате представителей считают, что Дональду Трампу вообще нельзя доверять.

Напомним, 6 января сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны были подтвердить победу Джо Байдена. Дональд Трамп частично признал свою вину в штурме Капитолия его сторонниками. В США уже арестовали более ста человек, которые принимали участие в беспорядках в здании Конгресса.

Как сообщалось ранее, Джо Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США.

Сама Нуланд также занимала должность в администрации предшественника Дональда Трампа. Она работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. На текущий момент Нуланд внесена в "черный список" Российской Федерации, из-за чего ей запрещено въезжать в страну. В этот список она была добавлена после персональных санкций США против России.

Части украинцев Нуланд запомнилась тем, что раздавала печенье участникам Евромайдана. Это стало одной из излюбленных тем российской пропаганды, которая до сих пор утверждает, что "на Майдане Нуланд раздавала печеньки от Госдепа США".