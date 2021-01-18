У США розглядають можливість заборонити Трампу доступ до секретної інформації

Колишні члени національної розвідки і демократи в Палаті представників Конгресу виступають за позбавлення Дональда Трампа доступу до секретної інформації.

Джо Байден, який 20 січня вступить на посаду президента США, чекає рекомендацій від радників з розвідки щодо того, чи можна ділитися секретною інформацією з Дональдом Трампом після його відходу з Білого дому. Про це в неділю, 17 січня, повідомило агентство Reuters з посиланням на старшого помічника майбутнього голови держави Рона Клейна.

Клейн, який незабаром очолить адміністрацію Білого дому, заявив про це після публікації статті колишнього заступника директора національної розвідки Сʼю Гордон, в якій вона висловилася проти обміну такою інформацією з поки що діючим президентом-республіканцем.

Перед прийняттям рішення з цього питання, Байден хотів би почути думку своїх власних фахівців з розвідки.

"Ми буде діяти відповідно до цієї рекомендації", — заявив Рон Клейн.

У статті Сʼю Гордон, яка залишила посаду в Нацрозвідці в 2019 році, говориться, що всі колишні президенти є метою зовнішніх розвідок інших країн, "але Трамп може бути надзвичайно вразливий для супротивників зі злими намірами", особливо з огляду на його ділові інтереси за кордоном.

У свою чергу, демократи в Палаті представників вважають, що Дональду Трампу взагалі не можна довіряти.

Нагадаємо, 6 січня сотні протестувальників, які підтримують президента Дональда Трампа, прорвалися через бар'єри по периметру Капітолію. Активісти зібралися біля Капітолію, виступаючи проти урочистого підрахунку голосів виборців, які повинні були підтвердити перемогу Джо Байдена. Дональд Трамп частково визнав свою провину в штурмі Капітолію його прихильниками. У США вже заарештували понад сто осіб, які брали участь у заворушеннях в будівлі Конгресу.

Як повідомлялося раніше, Джо Байден висунув Вікторію Нуланд на пост заступника держсекретаря США.

Сама Нуланд також обіймала посаду в адміністрації попередника Дональда Трампа. Вона працювала помічником держсекретаря з питань Європи і Євразії. На поточний момент Нуланд внесена до "чорного списку" Російської Федерації, через що їй заборонено в'їжджати в країну. У цей список вона була додана після персональних санкцій США проти Росії.

Частини українців Нуланд запам'яталася тим, що роздавала печиво учасникам Євромайдану. Це стало однією з улюблених тем російської пропаганди, яка до сих пір стверджує, що "на Майдані Нуланд роздавала печиво від Держдепу США".