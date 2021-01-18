После блокировки Трампа количество постов о фальсификациях выборов в США сократилось на 73%, - СМИ

Количество таких сообщений в соцсетях упало с 2,5 миллиона до 688 тысяч.

Ограничение распространения дезинформации путем блокировки аккаунтов президент США является эффективным методом сдерживания, — сообщают Zignal Labs в исследовании Business Insider.

После того как Трампу заблокировали аккаунт в Твиттере и других социальных сетях и мессенджерах, количество упоминаний о фальсификации результатов выборов президента США уменьшилось с 2,5 миллиона постов до 688 тысяч.

Исследователи Zignal Labs отслеживали основные темы, которые касались мошенничества, взлома, подделки бюллетеней и других теорий заговоров. Количество хештегов по беспорядкам в Капитолии, такие как #HoldTheLine и #FightforTrump упало на целых 95%.

Твиттер также заблокировал одного из лидеров движения QAnon — Рона Уоткинсона. При этом количество упоминаний Рона Уоткинсона возросло, но сами хэштеги, которые касаются QAnon стали менее популярными.

Отмечается, что контент-анализ проводился с 9 по 16 января 2021 года.

Напомним, после штурма Капитолия 6 января, Твиттер заблокировал аккаунт Дональда Трампа. Его обвинили в подстрекательстве к захвату Капитолия. После этого произошел еще ряд блокировок. Сторонники Трампа перешли в соцсеть Parler, которую удалили из магазинов приложений Apple и Google.

Сообщается, что в США могут запретить Трампу иметь доступ к гостайне.