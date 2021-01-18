У США на 73% скоротилася кількість постів про фальсифікації виборів після блокування Трампа — ЗМІ

В ході дослідження відстежувалися теми, які стосувалися шахрайства, зламу, підробки бюлетенів і інших теорій змов

Обмеження поширення дезінформації шляхом блокування акаунтів президента США є ефективним методом стримування, — повідомляють Zignal Labs у дослідженні Business Insider.

Після того як Трампу заблокували акаунт в Твіттері та інших соціальних мережах і месенджерах, кількість згадок про фальсифікації результатів виборів президента США зменшилася з 2,5 мільйона постів до 688 тисяч.

Дослідники Zignal Labs відстежували основні теми, які стосувалися шахрайства, зламу, підробки бюлетенів і інших теорій змов. Кількість хештегів за безладами в Капітолії, такі як #HoldTheLine і #FightforTrump впала на цілих 95%.

Твіттер також заблокував одного з лідерів руху QAnon — Рона Уоткінсона. При цьому кількість згадок Рона Уоткінсона зросла, але самі хештеги, які стосуються QAnon стали менш популярними.

Відзначається, що контент-аналіз проводився з 9 по 16 січня 2021 року.

Нагадаємо, після штурму Капітолію 6 січня, Твіттер заблокував акаунт Дональда Трампа. Його звинуватили в підбурюванні до захоплення Капітолію. Після цього стався ще ряд блокувань. Прихильники Трампа перейшли в соцмережу Parler, яку видалили з магазинів додатків Apple і Google.

Повідомляється, що в США можуть заборонити Трампу мати доступ до держтаємниці.