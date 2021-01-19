"До сих пор не верится, что живы". Спасенные после кораблекрушения украинцы уже в Анкаре

Моряки выразили благодарность за свое спасение врачам и дипломатам. В скором времени они вернутся домой.

Во вторник, 19 января, в турецкую Анкару прибыли пятеро украинских моряков затонувшего сухогруза Arvin, которые были спасены. Об этом сообщает "Укринформ".

В ближайшее время украинцы отправятся на родину.

Моряки посетили посольство Украины в турецкой столице и дали комментарии журналистам. В числе прочего – они поблагодарили врачей, а также украинскую дипломатию за их спасение.

"Поражен героизмом военных береговой охраны. Несмотря на сложнейшие погодные условия, когда высота волн достигала 6 метров, спасатели с береговой охраны пришли на помощь и, рискуя собственной жизнью, спасли шестерых моряков. В таких случаях слов благодарности не бывает много", – сказал посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Он выразил благодарность руководству провинции Бартын, где произошло ЧП. Не обошел вниманием и руководителя больницы, где находились украинцы, и всех причастных к поискам выживших.

Сибига выразил надежду, что уже завтра спасенные моряки будут дома.

"Мы благодарны турецкой стороне за наше спасение. От наших семей большое спасибо. До сих пор не верится, что мы живы. Спасатели сработали очень быстро, было видно, что они спасали нас ценой собственной жизни", – поблагодарили моряки.

Как сообщалось ранее, в Турции нашли двух погибших украинских моряков с судна Arvin.

Напомним, сухогруз принадлежал украинской компании с Shipping LTD, зарегистрированной в Одессе. Он шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына, где и потерпел крушение.

Среди членов экипажа были 10 украинцев и двое россиян. В МИД Украины подтвердили эту информацию, а посольство Украины в Турции озвучило имена спасенных граждан.