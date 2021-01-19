"Досі не віриться, що живі". Врятовані після аварії корабля українці — в Анкарі

Моряки висловили подяку за свій порятунок лікарям і дипломатам. Незабаром вони повернуться додому.

У вівторок, 19 січня, в турецьку Анкару прибули п'ятеро українських моряків затонулого суховантажу Arvin, які були врятовані. Про це повідомляє "Укрінформ".

Найближчим часом українці вирушать на батьківщину.

Моряки відвідали посольство України в турецькій столиці та дали коментарі журналістам. Між іншим — вони подякували лікарям, а також українській дипломатії за їх порятунок.

"Вражений героїзмом військових берегової охорони. Незважаючи на складні погодні умови, коли висота хвиль досягала 6 метрів, рятувальники з берегової охорони прийшли на допомогу і, ризикуючи власним життям, врятували шістьох моряків. У таких випадках слів подяки не буває багато", — сказав посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Він висловив подяку керівництву провінції Бартин, де сталася надзвичайна подія. Не оминув увагою і керівника лікарні, де перебували українці, і всіх причетних до пошуків тих, що вижили.

Сибіга висловив надію, що вже завтра врятовані моряки будуть вдома.

"Ми вдячні турецькій стороні за наше спасіння. Від наших сімей велике спасибі. Досі не віриться, що ми живі. Рятувальники спрацювали дуже швидко, було видно, що вони рятували нас ціною власного життя", — подякували моряки.

Як повідомлялося раніше, в Туреччині знайшли двох загиблих українських моряків з судна Arvin.

Нагадаємо, суховантаж належав українській компанії з Shipping LTD, зареєстрованої в Одесі. Він йшов під прапором Палау і перевозив вантажі з Грузії в Болгарію, але через погані погодні умови змінив курс і намагався сховатися в порт Бартин, де і зазнав аварії.

Серед членів екіпажу були 10 українців і двоє росіян. У МЗС України підтвердили цю інформацію, а посольство України в Туреччині озвучило імена врятованих громадян.