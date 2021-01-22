Пенсия Трампа: сколько получит экс-президент США и как он может потерять выплаты

Лишь на одну охрану Дональда Трампа и его жены государство выделит около 1,5 млн долларов.

45-й президент США Дональд Трамп имеет право на пенсию в размере 221,4 тысячи долларов в год или 18,45 тысячи долларов в месяц. Однако, как пишет CNN, он может лишиться этих средств, если ему объявят импичмент.

Предоставление льгот экс-главам Белого дома регулируется Федеральным законом о бывших президентах. В соответствии с ним, они имеют право на пенсию в том случае, если их не отстраняли в результате импичмента или не осудили за уголовное преступление.

Сам Дональд Трамп не отказывался от пенсии. Помимо нее, если ситуация с импичментом сложится в его пользу, 45-й президент сможет рассчитывать на пожизненную охрану. На нее же сможет рассчитывать и его супруга Мелания в том случае, если не разведется и не выйдет замуж за кого-то другого.

Всего госбюджет будет тратить на охрану пары около 1,5 миллиона долларов в год.

Помимо этого, Трампу будет предоставлена возможность за счет государства открыть офис. Часть средств на зарплату сотрудникам также будет покрывать федеральный бюджет.

До одного миллиона долларов из федерального бюджета в год экс-президент сможет потратить на деловые поездки, покупая билеты для себя и двух своих помощников.

Чете Трампов также будет доступно лечение в военных госпиталях, но за медобслуживание там придется платить из собственного кармана.

Напомним, 20 января Байден принял присягу и официально стал 46-м президентом США. Вместе с ним присягу приняла и Камала Харрис. Она стала стала первой в истории страны женщиной, которая заняла пост вице-президента США. После принятия присяги Байден выступил с инаугурационной речью.

В сети уже появился список первых 17 указов 46-го президента Соединенных Штатов. Более половины из них отменяют решения его предшественника Дональда Трампа.

Напомним, в среду 13 января Палата представителей американского Конгресса приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу.

Тогда же Палата представителей США второй раз проголосовала за импичмент Трампу