Пенсія Трампа: скільки отримає екс-президент США і як він може втратити виплати

Лише на одну охорону Дональда Трампа і його дружини держава виділить близько 1,5 млн доларів.

45-й президент США Дональд Трамп має право на пенсію у розмірі 221,4 тисячі доларів на рік або 18,45 тисячі доларів на місяць. Однак, як пише CNN, він може втратити ці кошти, якщо йому оголосять імпічмент.

Надання пільг екс-головам Білого дому регулюється Федеральним законом про колишніх президентів. Відповідно до нього, вони мають право на пенсію в тому випадку, якщо їх не усунули за результатами імпічменту або не засудили за кримінальний злочин.

Сам Дональд Трамп не відмовлявся від пенсії. Крім неї, якщо ситуація з імпічментом складеться на його користь, 45-й президент зможе розраховувати на довічну охорону. На неї ж зможе розраховувати і його дружина Меланія в тому випадку, якщо не розлучиться і не вийде заміж за когось іншого.

Усього держбюджет буде витрачати на охорону пари близько 1,5 мільйона доларів на рік.

Крім цього, Трампу буде надана можливість за рахунок держави відкрити офіс. Частина коштів на зарплату співробітникам також покриватиме федеральний бюджет.

До одного мільйона доларів з федерального бюджету на рік екс-президент зможе витратити на ділові поїздки, купуючи квитки для себе і двох своїх помічників.

Подружжю Трампів також буде доступне лікування у військових госпіталях, але за медобслуговування там доведеться платити з власної кишені.

Нагадаємо: 20 січня Байден склав присягу й офіційно став 46-м президентом США. Разом з ним присягу склала і Камала Харріс. Вона стала стала першою в історії країни жінкою, яка посіла пост віце-президента США. Після складення присяги Байден виступив з інавгураційної промовою.

У мережі вже з'явився список перших 17 указів 46-го президента Сполучених Штатів. Більше половини з них скасовують рішення його попередника Дональда Трампа.

Нагадаємо: у середу 13 січня Палата представників американського Конгресу приступила до розгляду питання про імпічмент чинному президенту США Дональду Трампу.

Тоді ж Палата представників США вдруге проголосувала за імпічмент Трампа.