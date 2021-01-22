В Роскомнадзоре хотят лишить "Эхо Москвы" лицензии из-за Навального

Ранее властные структуры просили медиа удалить сообщения с призывом выйти на митинги в поддержку оппозиционера.

Компетентные органы изучают вопрос о возможных мерах относительно российской радиостанции "Эхо Москвы", поскольку ряд их публикаций можно расценить как "призывы к незаконным действиям". Об этом в пятницу, 22 января, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в структурах власти.

"В настоящее время рассматривается вопрос о применении мер вплоть до лишения лицензии в отношении радиостанции "Эхо Москвы" за пропаганду насильственных действий", – рассказал источник.

До этого Роскомнадзор предупреждал об ответственности интернет-ресурсы, которые будут распространять запрещенную законом информацию, направленную на привлечение несовершеннолетних к несогласованным митингам.

По информации Lenta.ru, позже представители Роскомнадзора отметили, что социальные сети удалили призывы к участию в незаконных массовых акциях. В частности, якобы "ВКонтакте" и YouTube стерли около 50% таких сообщений, TikTok – 38%, Instagram – 17%.

Заявление о том, что силовые структуры будут пресекать "незаконные акции" 23 января, делала и Генпрокуратура РФ.

Как сообщалось ранее, о планах провести несанкционированные акции именно в этот день ранее заявляли сторонники Алексея Навального.

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после этого Навальный записал и опубликовал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и устраивать митинги.

Леонид Волков, руководитель региональных штабов Навального, сообщил, что их сеть уже начала подготовку к протестным акциям. Первые большие митинги в поддержку задержанного оппозиционера запланированы на 23 января.

По состоянию на сейчас также задержали ближайших соратников Навального – Киру Ярмыш и Георгия Албурова. Задержали также юриста "ФБК" Любовь Соболь.

В свою очередь, Bloomberg писал о том, что Навального собираются отправить за решетку более чем на 10 лет.