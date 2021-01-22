У Роскомнагляді хочуть позбавити "Ехо Москви" ліцензії через Навального

Раніше владні структури просили медіа видалити повідомлення із закликом вийти на мітинги на підтримку опозиціонера.

Компетентні органи вивчають питання про можливі заходи щодо російської радіостанції "Ехо Москви", оскільки ряд їх публікацій можна розцінити як "заклики до незаконних дій". Про це в п'ятницю, 22 січня, повідомляє ТАРС з посиланням на власні джерела в структурах влади.

"Наразі розглядається питання про застосування заходів аж до позбавлення ліцензії щодо радіостанції "Ехо Москви" за пропаганду насильницьких дій", — розповіло джерело.

До цього Роскомнагляд попереджав про відповідальність інтернет-ресурси, які будуть поширювати заборонену законом інформацію, спрямовану на залучення неповнолітніх до неузгоджених мітингів.

За інформацією Lenta.ru, пізніше представники Роскомнагляду зазначили, що соціальні мережі видалили заклики до участі в незаконних масових акціях. Зокрема, нібито "ВКонтакте" і YouTube стерли близько 50% таких повідомлень, TikTok — 38%, Instagram — 17%.

Заяву про те, що силові структури будуть припиняти "незаконні акції" 23 січня, робила і Генпрокуратура РФ.

Як повідомлялося раніше, про плани провести несанкціоновані акції саме в цей день раніше заявляли прихильники Олексія Навального.

Нагадаємо: 18 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, що повернувся до Росії, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після цього Навальний записав і опублікував відеозвернення, у якому закликав росіян виходити на вулиці і влаштовувати мітинги.

Леонід Волков, керівник регіональних штабів Навального, повідомив, що їх мережа вже почала підготовку до протестних акцій. Перші великі мітинги на підтримку затриманого опозиціонера заплановані на 23 січня.

Наразі також затримали найближчих соратників Навального — Кіру Ярмиш та Георгія Албурова. Затримали також юриста "ФБК" Любов Соболь.

У свою чергу, Bloomberg писав про те, що Навального збираються відправити за ґрати більш ніж на 10 років.