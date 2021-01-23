После протестов Навального могут снова отравить, – Bellingcat

Представитель организации Христо Грозева уверен, что судьба Навального будет зависеть от митингов в его поддержку.

Российское руководство может предпринять новую попытку физически устранить оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится под арестом, с помощью отравления. Об этом в субботу, 23 января, заявил в эфире телеканала "Украина 24" представитель международной организации Bellingcat Христо Грозев.

Дальнейшая судьба политика, по мнению Грозева, зависит от митингов в его поддержку.

На вопрос журналиста о том, возможна ли очередная попытка его отравления, Христо Грозев ответил: "Очень возможна. Я думаю, ФСБ и Кремль хотят посмотреть на реакцию части народа на арест Навального, и в результате примут решение, как с ним дальше. И чем больше они увидят сегодня людей на улице, тем более безопасно будет Навальному, потому что они все-таки испугаются".

Ранее именно Христо Грозев занимался расследованием отравления Алексея Навального.

Напомним, что оппозиционер Алексей Навальный призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти. Митинги 23 января проходят в ряде городов России.

Протесты сопровождаются массовыми задержаниями. Среди задержанных – юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь. Всего задержали более трех тысяч человек.

Как сообщалось ранее, в России задержали ближайших соратников Навального – Киру Ярмыш и Георгия Албурова. Задержали также юриста "ФБК" Любовь Соболь.

20 января стало известно, что сторонники Навального уже начали подготовку к протестным акциям, а первые большие митинги в поддержку задержанного оппозиционера запланированы на 23 января. В МВД РФ на это заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности до даты проведения

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.