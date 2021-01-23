Після протестів Навального можуть знову отруїти, — Bellingcat

Представник організації Христо Грозєв упевнений, що доля Навального залежатиме від мітингів на його підтримку.

Російське керівництво може вдатися до нової спроби фізично усунути опозиціонера Олексія Навального, який зараз перебуває під арештом, за допомогою отруєння. Про це в суботу, 23 січня, заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" представник міжнародної організації Bellingcat Христо Грозєв.

Подальша доля політика, на думку Грозєва, залежить від мітингів на його підтримку.

На питання журналіста про те, чи можлива чергова спроба його отруєння, Христо Грозєв відповів: "Дуже можлива. Я думаю, ФСБ і Кремль хочуть подивитися на реакцію частини народу на арешт Навального, і в результаті приймуть рішення, що робити з ним далі. І чим більше вони побачать сьогодні людей на вулиці, тим безпечніше буде Навальному, тому що вони все-таки злякаються".

Раніше саме Христо Грозєв займався розслідуванням отруєння Олексія Навального.

Нагадаємо, що опозиціонер Олексій Навальний закликав росіян виходити на вулиці і не боятися чинної влади. Мітинги 23 січня відбуваються у десятках міст Росії.

Протести супроводжуються масовими затриманнями. Серед затриманих — юрист "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь. Всього затримали понад три тисячі осіб.

Як повідомлялося раніше, в Росії затримали найближчих соратників Навального — Кіру Ярмиш та Георгія Албурова. Затримали також юриста "ФБК" Любов Соболь.

20 січня стало відомо, що прихильники Навального вже почали підготовку до протестних акцій, а перші великі мітинги в підтримку затриманого опозиціонера заплановані на 23 січня. У МВС РФ на це заявили, що агітатори несанкціонованих заходів будуть притягнуті до адміністративної відповідальності до дати проведення

Нагадаємо, 18 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, який повернувся в Росію, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділку поліції. Відразу ж після того, що сталося Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.