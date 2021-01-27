Отравители Навального уже преследовали трех общественников, которые в итоге умерли, – Bellingcat

Расследователи выяснили, что как минимум три смерти общественных деятелей в РФ очень похожи между собой, и их объединяет то, что умерших преследовали те же люди, что и Навального.

Расследователи из Bellingcat выяснили, что сотрудники ФСБ, которые следили за оппозиционером Алексеем Навальным, а затем отравили его, могут быть причастны и к другим отравлениям. Об этом пишет The Insider, совместно с которым проводилось расследование.

Речь идет об убийстве Тимура Куашева, Руслана Магомедрагимова и Никиты Исаева.

Тимур Куашев – журналист и правозащитник, чей труп нашли на окраине Нальчика 1 августа 2014 года. Несмотря на то, что в районе подмышки у него был след от инъекции, причиной смерти назвали коронарную недостаточность.

По словам расследователей, за неделю до его гибели в регион прибыла группа сотрудников ФСБ, куда входили Константин Кудрявцев, Иван Осипов, Денис Мачикин и Роман Матюшин. У Матюшина, Мачикина и Камчазова были обратные билеты в Москву на 30 июля, у Осипова – на 31-е. Позже даты отъезда незначительно изменились.

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"Видимо, что-то пошло не по плану, и все сдвинулось на один день", – предположили расследователи.

В материале говорится, что от дома Куашева, где его видели живым в последний раз, до места обнаружения тела оказались отключены все камеры. Образцы его крови в рамках проверки версии об отравлении исследовали эксперты из московского НИИ-2 ФСБ, где и работает группа предполагаемых отравителей.

По словам расследователей, Куашев был одним из немногих независимых журналистов в регионе. Одна из причин отравления – освещение судебного процесса о вооруженном нападении боевиков на Нальчик в 2005 году, который проходил в 2014 году. Тогда правозащитники обращали внимание на многочисленные нарушения, допущенные во время расследования.

Расследователи утверждают, что передвижения отравителей исключают всякую возможность совпадения и убийцами Куашева являются именно они.

Руслан Магомедрагимов – активист, труп которого нашли 24 марта 2015 года в Каспийске. Магомедрагимов боролся за права местных жителей, поддерживал местные инициативы и состоял в движении "Садвал", чей целью было "создание национальной государственности для лезгинского народа".

Друг активиста утверждал, что у Руслана исчезли из машины видеорегистратор и два из трех телефонов, которые он всегда носил с собой. Прибывшие на место преступления следователи обнаружили в машине свежие отпечатки обуви другого человека, но следствие назвало причиной смерти сердечный приступ.

Эту версию оспорил патологоанатом. Он заявил, что сердце у Магомедрагимова было здоровым и он умер, скорее всего, от удушья.

Родственники покойного утверждали, что когда они получили его тело для захоронения, они заметили на его шее две точки, напоминающие следы иглы шприца.

Примечательно, что как и в случае с Куашевым, в день смерти и накануне недалеко от Руслана находились те же сотрудники Института криминалистики ФСБ. Иван Осипов дважды посещал Махачкалу в январе 2015 года, а Константин Кудрявцев ездил в столицу Дагестана за две недели до смерти Магомедрагимова.

За четыре дня до кончины Магомедрагимова Осипов прибыл во Владикавказ, который от Каспийска отделяет четыре часа езды.

Он пробыл в регионе шесть дней и через два дня после смерти Руслана уехал обратно в Москву.

Расследователи отмечают, что имеющихся данных не хватает, чтобы заявить, что активиста отравили именно сотрудник ФСБ. Но в глаза бросается сходство обстоятельств смерти двух кавказских активистов, включая возможное использование инъекций для введения яда и заключение о смерти от сердечной недостаточности.

Никита Исаев – политик, который 16 ноября 2019 года умер в поезде Тамбов-Москва. Он оказывал помощь региональным активистам в борьбе с коррупцией и бездействием властей. Некоторые СМИ называли Исаева "новым Навальным".

Помощница и подруга Исаева Алина Жестковская рассказала, что он проснулся около часа ночи и пошел в туалет, где провел достаточно много времени. Вернувшись, он держался за живот, будто его кто-то ударил. Последние слова, которые он успел произнести, были: "Кажется, меня отравили".

Тело политика доставили в Москву, лабораторный анализ не показал следов токсинов в его крови, а причиной смерти назвали сердечный приступ. Еще до получения результатов его кремировали. Мало кто из его последователей и сочувствующих поверил этому объяснению. Никита был спортивным, подтянутым 41-летним мужчиной.

Фото: Facebook

Bellingcat проанализировал поездки Исаева и обнаружил, что две из них совпадают с перемещениями Алексея Александрова в 2019 году.

Благодаря этим двум поездкам удалось идентифицировать еще трех попутчиков, с которыми Исаев периодически вместе ездил. В результате были установлены еще пятеро оперативников ФСБ, которые тесно связаны с уже известными людьми, которые могут работать в Институте криминалистики ФСБ.

Оказалось, что эти люди сопровождали Исаева в течение почти года до его смерти.

Напомним, что 20 августа Навальный потерял сознание в самолете Томск- Москва. Вскоре оппозиционер впал в кому. Спустя несколько дней политика перевезли в немецкую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, в котором останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика.

23 сентября Навального выписали из стационара клиники "Шарите", где он провел более месяца.