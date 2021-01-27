Отруйники Навального вже переслідували трьох громадських діячів, які внаслідок померли, — Bellingcat

Розслідувачі з'ясували, що як мінімум три смерті громадських діячів у РФ дуже схожі між собою, і їх об'єднує те, що померлих переслідували ті ж люди, що й Навального.

Розслідувачі з Bellingcat зʼясували, що співробітники ФСБ, які стежили за опозиціонером Олексієм Навальним, а потім отруїли його, можуть бути причетні й до інших отруєнь. Про це пише The Insider, спільно з яким проводилося розслідування.

Йдеться про вбивство Тимура Куашева, Руслана Магомедрагімова та Микити Ісаєва.

Тимур Куашев — журналіст і правозахисник, чий труп знайшли на околиці Нальчика 1 серпня 2014 року. Незважаючи на те, що біля пахви у нього був слід від інʼєкції, причиною смерті назвали коронарну недостатність.

За словами розслідувачів, за тиждень до його загибелі в регіон прибула група співробітників ФСБ, куди входили Костянтин Кудрявцев, Іван Осипов, Денис Мачікін і Роман Матюшин. У Матюшина, Мачікіна та Камчазова були зворотні квитки до Москви на 30 липня, в Осипова — на 31. Пізніше дати відʼїзду незначно змінилися.

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"Мабуть, щось пішло не за планом, і все зсунулося на один день", — припустили розслідувачі.

У матеріалі йдеться, що від будинку Куашева, де його бачили живим востаннє, до місця виявлення тіла виявилися ввимкненими всі камери. Зразки його крові в рамках перевірки версії про отруєння досліджували експерти з московського НДІ-2 ФСБ, де і працює група передбачуваних отруйників.

За словами розслідувачів, Куашев був одним із небагатьох незалежних журналістів у регіоні. Одна з причин отруєння — висвітлення судового процесу про збройний напад бойовиків на Нальчик у 2005 році, який проходив у 2014 році. Тоді правозахисники звертали увагу на численні порушення, допущені під час розслідування.

Розслідувачі стверджують, що пересування отруйників заперечують будь-яку можливість збігу й вбивцями Куашева є саме вони.

Руслан Магомедрагімов — активіст, труп якого знайшли 24 березня 2015 року в Каспійську. Магомедрагімов боровся за права місцевих жителів, підтримував місцеві ініціативи і був членом руху "Садвал", метою якого було "створення національної державності для лезгінського народу".

Друг активіста стверджував, що у Руслана зникли з машини відеореєстратор і два з трьох телефонів, які він завжди носив із собою. Слідчі, які прибули на місце злочину, виявили в машині свіжі відбитки взуття іншої людини, але слідство назвало причиною смерті серцевий напад.

Цю версію оскаржив патологоанатом. Він заявив, що серце у Магомедрагімова було здоровим і він помер, швидше за все, від задухи.

Родичі покійного стверджували, що коли вони отримали його тіло для поховання, то помітили на його шиї дві точки, що нагадують сліди голки шприца.

Варто згадати, що як і у випадку з Куашевим, у день смерті та напередодні недалеко від Руслана знаходилися ті самі співробітники Інституту криміналістики ФСБ. Іван Осипов двічі відвідував Махачкалу в січні 2015 року, а Костянтин Кудрявцев їздив до столиці Дагестану за два тижні до смерті Магомедрагімова.

За чотири дні до смерті Магомедрагімова Осипов прибув до Владикавказа, який знаходиться у чотирьох годинах їзди від Каспійська.

Він пробув у регіоні шість днів і через два дні після смерті Руслана поїхав назад у Москву.

Розслідувачі зазначають, що наявних даних не вистачає, щоб заявити, що активіста отруїв саме співробітник ФСБ. Але в очі впадає схожість обставин смерті двох кавказьких активістів, а також можливе використання інʼєкцій для введення отрути і висновок про смерть від серцевої недостатності.

Микита Ісаєв — політик, який 16 листопада 2019 помер у поїзді Тамбов-Москва. Він надавав допомогу регіональним активістам у боротьбі з корупцією і бездіяльністю влади. Деякі ЗМІ називали Ісаєва "новим Навальним".

Помічниця й подруга Ісаєва Аліна Жестковска розповіла, що він прокинувся майже о першій годині ночі й пішов до туалету, де провів досить багато часу. Повернувшись, він тримався за живіт, ніби його хтось ударив. Останні слова, які він встиг вимовити, були: "Здається, мене отруїли".

Тіло політика доставили до Москви, лабораторний аналіз не показав слідів токсинів у його крові, а причиною смерті назвали серцевий напад. Ще до отримання результатів його кремували. Мало хто з його послідовників і співчувалих повірив цьому поясненню. Микита був спортивним, підтягнутим 41-річним чоловіком.

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Bellingcat проаналізував поїздки Ісаєва й виявив, що дві з них збігаються з переміщеннями Олексія Александрова в 2019 році.

Завдяки цим двом поїздкам вдалося ідентифікувати ще трьох попутників, з якими Ісаєв періодично разом їздив. Унаслідок було встановлено ще пʼятьох оперативників ФСБ, які тісно повʼязані з уже відомими людьми, які можуть працювати в Інституті криміналістики ФСБ.

Виявилося, що ці люди супроводжували Ісаєва протягом майже року до його смерті.

Нагадаємо, що 20 серпня Навальний знепритомнів у літаку Томськ-Москва. Незабаром опозиціонер впав у кому. Через кілька днів політика перевезли до німецької клініки "Шаріте".

2 вересня лабораторія Бундесверу знайшла в його організмі залишки отрути з групи "Новачок". Німецька лабораторія знайшла залишки отрути "Новачок" на пляшці з питною водою з номера томського готелю, де зупинявся Навальний.

Дві незалежні лабораторії Франції і Швеції підтвердили наявність залишків отрути "Новачок" в організмі російського політика.

23 вересня Навального виписали зі стаціонару клініки "Шаріте", де він провів більше місяця.