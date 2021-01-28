Посольство Украины заявило, что избитый в Париже украинец не был "известен полиции"

Представители правоохранительных органов утверждают, что у Юры не было судимостей.

Посольство Украины во Франции опубликовало на своей странице в Instagram заявление, в котором утверждается, что, вопреки информации, распространенной СМИ, избитый в Париже украинский подросток Юрий не был "известен полиции" и не имел судимостей.

"Представители полиции подчеркнули, что пострадавший юноша не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям, как ранее сообщали некоторые СМИ", — сказано в заявлении.

Также посольство опровергло сведения о том, что у пострадавшего была отвертка.

Представители дипломатического ведомства проинформировали, что в городе Ванв, пригороде Парижа, задержали 9 человек, которых подозревают в столкновениях с бандами столичного района Богренель. Согласно сообщениям прокуратуры, арестованных поместили под стражу по обвинению в покушении на убийство и участии в групповой попытке совершения насильственного преступления и ограбления.

В судебной полиции заявили, что, по предварительной информации, Юрий стал жертвой нападения банды "RD4" после того, за несколько дней до этого избили подростка с Ванва.

Отметим, 27 января одно из ведущих французских изданий Le Figaro со ссылкой на источники в правоохранительных органах написало, что Юрий ранее якобы уже был "известен полиции" из-за актов насилия. По информации СМИ, следователи занимались проверкой информации касательно возможной причастности избитого Юрия к банде "RD4". А 26 января другое авторитетное французское издание, Liberation, со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что мать Юрия, Наталья Крушеник, якобы является фигуранткой расследования о торговле людьми.

Напомним, 15 января в Париже десятеро неизвестных избили украинского подростка Юрия. Он с друзьями возвращался из колледжа. Всем, кроме Юрия, удалось убежать от нападавших. Сообщалось, что подростка продолжали избивать после потери сознания. Ему нанесли множество ножевых ранений и переломов.

25 января на эту ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал "найти и наказать" нападавших. Зеленский написал, что "это не просто наше требование, а это вопрос цивилизованности".

26 января стало известно, что Юрия вывели из комы.