Посольство України заявило, що побитий в Парижі українець не був "відомий поліції"

Представники правоохоронних органів стверджують, що у Юри не було судимостей.

Посольство України у Франції опублікувало на своїй сторінці в Instagram заяву, в якій стверджується, що, всупереч інформації, поширеної ЗМІ, побитий в Парижі український підліток Юрій не був "відомий поліції" і не мав судимостей.

"Представники поліції підкреслили, що потерпілий юнак не має судимості і не був відомий місцевим правоохоронцям, як раніше повідомляли деякі ЗМІ", — йдеться в заяві.

Також посольство спростувало дані про те, що у потерпілого була викрутка.

Представники дипломатичного відомства поінформували, що в місті Ванв, передмістя Парижа, затримали 9 осіб, яких підозрюють у зіткненнях із бандами столичного району Богренель. Згідно з повідомленнями прокуратури, заарештованих взяли під варту за звинуваченням у замаху на вбивство й участь у груповій спробі здійснення насильницького злочину і пограбування.

У судовій поліції заявили, що, за попередньою інформацією, Юрій став жертвою нападу банди "RD4" після того, як за кілька днів до цього побили підлітка з Ванву.

Зазначимо, 27 січня одне з провідних французьких видань Le Figaro з посиланням на джерела в правоохоронних органах написало, що Юрій раніше нібито вже був "відомий поліції" через акти насильства. За інформацією ЗМІ, слідчі займалися перевіркою інформації щодо можливої причетності побитого Юрія до банди "RD4". А 26 січня інше авторитетне французьке видання, Liberation, із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що мати Юрія, Наталя Крушенік, нібито є фігуранткою розслідування про торгівлю людьми.

Нагадаємо, 15 січня в Парижі десятеро невідомих побили українського підлітка Юрія. Він із друзями повертався з коледжу. Усі, крім Юрія, змогли втекти від нападників. Повідомлялося, що підлітка продовжували бити після втрати свідомості. Йому завдали безліч ножових поранень і переломів.

25 січня на цю ситуацію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він закликав "знайти і покарати" нападників. Зеленський написав, що "це не просто наша вимога, а це питання цивілізованості".

26 січня стало відомо, що Юрія вивели з коми.